Al menos cuatro personas heridas en incidente en una planta de carbón en Tampa, Florida

Al menos cuatro personas resultaron heridas en un grave incidente registrado en una planta de carbón cerca de la ciudad de Tampa, Florida, según medios locales.

2nd person being flown to Tampa General Hospital from Big Bend Power Station near Apollo Beach https://t.co/vKjbbP1MPD pic.twitter.com/MZ1wmXOkVn

De acuerdo con la Oficina de Sheriff del condado de Hillsborough compartió un comunicado en su cuenta de Twitter que está ayudando a los bomberos a llevar a cabo el operativo de rescate, mientras que los bomberos locales dijeron que “la información preliminar apunta a un accidente industrial”.

HCFR is still in a rescue mode at the TECO plant. Early preliminary information is pointing to an industrial accident. pic.twitter.com/MALkKU1CKm