Al menos ocho hombres vinculados al ataque en Manchester han sido detenidos por las autoridades, la mujer retenida este miércoles fue liberada

El jefe de la policía del área metropolitana de Manchester, Ian Hopkins, informó este jueves que los detenidos vinculados con el ataque en Manchester Arena son ocho hombres y que la mujer retenida este miércoles fue puesta en libertad.

"Estos tres días han sido intensos para los policías y los empleados del cuerpo de Greater Manchester, junto con la red nacional de policía antiterrorista y los servicios de inteligencia británicos", resaltó

Hopkins calificó de “significativas” las ocho detenciones y dijo que los objetos recabados por los agentes en las últimas redadas son importantes para el avance de las investigaciones del ataque.

VEA TAMBIÉN → Primera ministra británica expresará su descontento a Donald Trump por las filtraciones desde Washington sobre el atentado en Manchester, según medios locales

Latest statement from @ccianhopkins in relation to the incident at the Manchester Arena. pic.twitter.com/xmJe8eh3hV