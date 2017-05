Al menos siete personas han sido detenidas por estar presuntamente vinculadas al atentado en Manchester, entre ellas el padre y dos hermanos del atacante suicida

Siete personas han sido detenidas por estar relacionadas con el atentado en el estadio Manchester Arena de Reino Unido en el que murieron 22 personas y 59 resultaron heridas.

Entre los detenidos se encuentran dos hermanos del presunto autor del ataque, Salman Abedi: el hermano mayor, Ismail, fue apresado este martes en un suburbio de Manchester, mientras que su hermano menor, Hashem, y su padre, Ramadan, fueron arrestados en Trípoli, capital de Libia, país del que son originarios.

Las fuerzas de seguridad británicas han detenido a los otros cuatro implicados, uno de ellos capturado este miércoles en la ciudad de Wigan mientras portaba un paquete sospechoso.

El jefe de la Policía de Gran Manchester, Ian Hopkins, dijo que estaba “muy claro” que se trate de una red terrorista vinculada al atacante suicida.

