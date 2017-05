Al 'violinista de las marchas' una Guardia le destrozó su instrumento y recibe lluvia de ofertas

Durante la represión a la manifestación de este miércoles en Caracas, una funcionaria de la Guardia Nacional arremetió contra el 'violinista de las marchas' causándole lesiones en las piernas y lo más grave para él: le destrozó su instrumento.

"Yo estaba tocando en medio de la protesta y fue cuando se acercaron los guardia nacional y me agarró el violin por las cuerdas, yo no solté el violin, y después comenzó a arrastrarme".

De inmediato se hizo viral un video en el que llora de frustración mientras se ve a la Guardia Nacional de fondo. El joven, que se ha vuelto icónico en las protestas, contó a NTN24 cómo sucedieron las cosas.

Durante la manifestación opositora de este miércoles 24 de Mayo, funcionarios de la Guardia Nacional (GN) arremetieron contra un violinista quien se encontraba tocando su instrumento durante la protesta.

"Una Guardia me agarró el violín, me arrastraron... otro me lo entregó y le di un abrazo": El violinista cuenta lo que le pasó pic.twitter.com/sviRnxLqY1