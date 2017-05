Alcalde colombiano de Bucaramanga levanta polémica tras etiquetar a emigrantes venezolanos

El alcalde Bucaramanga, Colombia, Rodolfo Hernández, pidió a Migración Colombia controlar el paso de venezolanos al país, en una declaraciones que generaron una fuerte polémica.

“Y se vinieron todos los limosneros de Venezuela para acá, y la prostitución y los desocupados, porque prácticamente somos lindero de frontera. Entonces ¿cómo hacemos acá en Bucaramanga? No los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos, así como Veneuzela recibió a más de cuatro millones de colombianos que se iban de aquí porque no tenían oportunidades de trabajo y se fueron para allá, y allá les fue bien”, afirmó el alcalde, citado por El Espectador.

Hay un estimado de 12 mil venezolanos en la ciudad, lo que complica la situación para el gobierno. “Todo es con plata y ¿plata de dónde sacamos? ¿Qué hacemos si viene un habitante de calle de Venezuela? Si no podemos ni con los de aquí, entonces yo no sé, se pondrán a pedir limosna. Los factores de supervivencia yo no los puedo resolver”, dijo Hernández.

Redacción NTN24 Venezuela

