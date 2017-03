Alcalde de Nueva York sale sin cargos de investigación sobre presuntas irregularidades en su campaña electoral

Los fiscales federales y locales que han investigado las finanzas de la campaña del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciaron este jueves que no presentarán ningún cargo contra el dirigente demócrata.

La decisión supone un gran espaldarazo para De Blasio, que aspira a ser reelegido el próximo noviembre para un segundo mandato.

Durante más de un año, las autoridades han analizado posibles irregularidades en la alcaldía y acusaciones de que el equipo de Gobierno habría favorecido a personas o entidades que respaldaron con fondos su campaña electoral.

De Blasio ha defendido en todo momento que su acción se ha ajustado siempre a la legalidad.

"Esto confirma lo que yo y todos mis colegas hemos estado diciendo", dijo el alcalde en una primera reacción, durante una entrevista con una emisora local.

La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York anunció su decisión de no presentar cargos en un breve comunicado, algo poco habitual cuando una investigación resulta no concluyente, pero que en esta ocasión consideró necesario para no afectar de forma indebida a la campaña por la alcaldía que se desarrollará este año.

"Tras una cuidadosa deliberación, dado el conjunto de las circunstancias y la ausencia de pruebas adicionales, no tenemos intención de presentar cargos federales contra el alcalde o quienes actuaron en su nombre", dijo el fiscal federal en funciones, Joon H. Kim, que sustituye a Preet Bharara, destituido la pasada semana por el Gobierno de Donald Trump.

Kim dijo que su oficina ha investigado a fondo las posibles conexiones entre las donaciones que De Blasio recibió durante su campaña y posibles favores desde la alcaldía.

La fiscalía de Manhattan, que investigó en paralelo el caso, también anunció este jueves que no presentará cargos.

En una carta, el fiscal Cyrus Vance dio a entender que el equipo del alcalde podría haber violado ciertas reglas y subrayó que la decisión no supone un respaldo de las acciones.

Colaboración EFE