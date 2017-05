Alcalde del municipio Guaicaipuro dice que detenidos en Altos Mirandinos están involucrados en saqueos y daños a la propiedad

El alcalde del municipio Guaicaipuro del estado Miranda, Francisco Garcés, aseguró que quienes han sido detenidos tras las manifestaciones de los últimos días en Los Altos Mirandinos estaban vinculados "a actos vandálicos en contra de la propiedad privada y en contra de la propiedad pública”.

Relacionado: Militarización y presuntas detenciones en San Antonio de Los Altos: Capriles pidió a Ortega Díaz que envíe fiscales

Durante entrevista con la emisora privada Unión Radio, el burgomaestre dijo: “No fueron detenidos por la manifestación, todos los que fueron detenidos fue porque en sus hogares y en ciertas prácticas habían estado vinculados con saqueos o con daños materiales a los bienes de la nación y la propiedad privada”.

Agregó que los alcaldes deben accionar para proteger a las personas y dijo que en su caso no puede ser culpado de no actuar cuando hay actos vandálicos.



“Me comunico permanentemente con el alcalde de Carrizal, ha sido más difícil con el de Los Salias”, y recalcó que se puede restablecer el orden y mantener las acciones preventivas. “No nos pueden acusar de una inacción, de la misma manera hemos tomado acciones jurídicas".

Recomendado: Sectores del Táchira amanecieron con protestas este lunes: Fuerza pública detuvo a cuatro personas

Los Altos Mirandinos han sido el epicentro de intensas protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La semana pasada los vecinos de San Antonio vivieron largas horas de zozobra luego que efectivos de las fuerzas del Estado ingresaran a residencias privadas y detuvieran incluso a quienes solo se encontraban transitando por las aceras de los edificios.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve