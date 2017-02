Mantienen alerta amarilla en localidades cercanas del volcán Lanín en Argentina y Chile por actividad sísmica anormal

Equipos de emergencias de Argentina y Chile supervisan este jueves las localidades próximas al sureño volcán Lanín, donde se mantiene la alerta amarilla después de que en las últimas horas del miércoles registrara una actividad sísmica "anormal", informaron fuentes oficiales.

"Ayer se registró una actividad sísmica en la zona del volcán que no respondía a un comportamiento normal. No es de magnitud, no es significativa, pero al tratarse de una anomalía, declaramos la alerta amarilla", reveló la subsecretaria de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provincia argentina de Neuquén, Vanina Merlo

el volcán, que está ubicado en la frontera formada por la cordillera de los Andes, registró ayer 59 sismos en 45 minutos, tras lo que las autoridades de ambos países decidieron establecer la alerta para trabajar "preventivamente" en las localidades de la zona.

En el caso de Chile, los equipos de emergencias supervisan el municipio de Curarrehue, en la región de la Araucanía, así como el complejo fronterizo, mientras que las autoridades argentinas se encuentran en las cercanías de las ciudades neuquinas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

En ese sentido, las defensas civiles de ambos países han coordinado medidas como suspender los ascensos al volcán durante 48 horas e informar a los habitantes de la zona de lo ocurrido, ya que, apuntó Merlo, el "conjunto de microsismos" que se registró fue de "poca intensidad", por lo que "no es perceptible por la comunidad".

Asimismo, aseguró que el objetivo es "llevar la tranquilidad" porque la situación "ya volvió a la normalidad", aunque insistió en que la alerta se mantendrá por el momento para "dar una especial atención al volcán" y ver cómo evoluciona.

De 3.776 metros de altitud, el Lanín no registra actividad desde el siglo XVIII, aunque se encuentra incluido en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Los expertos creen que entró en erupción a mediados del siglo VI, y el cráter que dejó dicha actividad presumiblemente está sepultado en un glaciar que se encuentra en la cima.

Colaboración EFE