Alfredo Romero advierte que no hay condiciones para "garantizar las elecciones" y exige "coherencia" a la oposición política

El director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano Alfredo Romero manifestó este sábado que en el país no existe un esquema que garantice en la actualidad la transparencia de las elecciones, al tiempo que exigió a la oposición política ser coherentes con sus posiciones para no seguir decepcionando al pueblo.

“En Venezuela no existe un esquema, un marco de libertades a los efectos de creer o tener certeza en unas elecciones. Pero más allá de eso, nosotros como Foro Penal Venezolano luchamos con el objetivo de defender la libertad del venezolano y más allá de eso dentro del sector de la oposición política y sin entrar en críticas es necesario que haya coherencia”, manifestó Alfredo Romero.

VEA TAMBIÉN: Acción Democrática consulta a la dirigencia regional su participación en las municipales

Destacó que no es posible que dentro de las organizaciones políticas sigan existiendo contradicciones, “no puedes decir hoy que vas a las elecciones y mañana decir que no, o decir que un día hay represión y mañana que no, dices que una Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta y mañana te juramentas”.

Para Romero más allá del fondo que puede llevar a los partidos opositores a actuar de esa manera, “la forma que se está observando, ese mensaje está decepcionando mucho a la población”.

RELACIONADO: Julio Borges rechaza acudir a comicios en Venezuela si no cambia el CNE

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve