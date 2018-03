Alicia Machado confesó que fue acosada por el hijo de Hugo Chávez

La exmiss universo venezolana Alicia Machado confesó este jueves que una de las razones para irse del país en el año 2000 fue poner fin al acoso del que era objeto por parte del hijo del fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

En la entrevista a una reconocida televisora "Telemundo", la ex reina de belleza no tuvo reparos para confesar, "hay algo que nunca he comentado, pero una de las razones por las que abandoné el país fue porque tenía al hijo del 'Innombrable' constantemente acosándome, llamándome, invitándome”.

Machado nse refirió así a Hugo Rafael Chávez, único hijo varón del fallecido gobernante Hugo Chávez Frías.

Redacción NTN24 Venezuela

