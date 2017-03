Alicia Machado dice que EE. UU. se está dando cuenta que todo lo que dijo sobre Trump fue verdad

La ex Miss Universo 1996 Alicia Machado volvió a referirse sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que todo lo que dijo sobre el magnate fue verdad. A su juicio , l país norteamericano “está comprobando que todo lo que dije era cierto”.

Resaltó que durante su gestión como representante universal de la belleza pudo conocer bien al actual presidente norteamericano. “La gente también lo está conociendo ahorita”, puntualizó.

“(Trump) es una persona que está acostumbrada a insultar y a ofender, y a hacerle bullying a todo lo que él considera que no es digno de él”, dijo Machado.

A través de una entrevista para la emisora radial venezolana, la venezolana habló sobre el impasse que tuvo con Trump cuando ella aumentó de peso, y negó que haya sido un problema de sobrepeso. Aseguró que lo dicho por Trump fue “bullying” y “abuso sicológico”.



“Fue él quien creó una imagen negativa en mi contra”, agregó.

Un “honor” haber apoyado a Clinton

Machado estuvo respaldando la candidatura demócrata de Hillary Clinton, y aseguró que ha sido “lo más importante que me ha pasado en la vida”. Indicó que fue un honor haber estado apoyándola a ella y haberla conocido.

Recalcó que Clinton ganó el voto popular. “El señor Trump ganó con más de medio país en su contra”, dijo.

Resta importancia a lo que diga el Gobierno de Venezuela

La exreina de belleza se refirió también a las declaraciones ofensivas que ha hecho la titular del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en Venezuela, Iris Varela, y aseveró que no le da importancia y mucho menos se “rebajará” al nivel de la funcionaria.

Aseguró que muchas de las cosas que dicen sobre ella las conoce por terceros. “Ya me han hecho tantas cosas en Venezuela que no me importa”, agregó.

Varela pidió al Gobierno de Nicolás Maduro negarle a la actriz el ingreso al país por estar presuntamente involucrada con un narcotraficante mexicano.

Machado, quien vive en Estados Unidos, ha reiterado que no regresará a su país natal mientras esté gobernando el chavismo.ç

La exmiss tiene ocho años sin visitar su país: “Me fui de Venezuela sumamente triste. No tengo planes de volver hasta que esta gente salga”.

Actualmente, la venezolana se encuentra preparando el libro “Las Memorias de Alicia Machado” en el que pretende dar a conocer sus experiencias de vida.

