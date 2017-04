"Alien", "Kingsman" y "Logan" no se verán en Venezuela: 20th Century Fox cancela sus estrenos en el país

La empresa distribuidora de películas 20th Century Fox emitió un comunicado en el que anuncia la cancelación de sus estrenos en Venezuela.

Según el texto que publicaron, esperan concluir negociaciones "a la brevedad posible" para poder retomar el calendario de estrenos, que incluye Snatched, Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul, Alien: Covenant, Captain Underpants: The First Epic Movie, War For The Planet Of The Apes, Kingsman: The Golden Circle y Ferdinand.

Ya otros éxitos como Logan y The Boss Baby fueron cancelados. Aunque la empresa no lo ha especificado, se especula que la falta de dólares para traer las películas del exterior es la causa de la cancelación.

Redaccción NTN24 Venezuela

