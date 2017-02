Ex secretario ejecutivo de CIDH en México Emilio Álvarez califica como intimidatorio el allanamiento a su oficina

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza denunció este viernes el allanamiento de su oficina en la Ciudad de México, un acto que calificó como inaceptable e intimidatorio.



"No sé qué tipo de mensaje quieran dejar, pero lo que es claro es que no nos van a callar; este tipo de cosas son inaceptables", afirmó Álvarez Icaza en un video divulgado en su cuenta oficial de Twitter.



Hoy 9/feb mis oficinas fueron allanadas.



"Curiosamente" no robaron nada...



Esto es inaceptable!



Ni nos callan, ni nos paran



— Emilio Álvarez Icaza (@EmilioAlvarezI) 9 de febrero de 2017

El exfuncionario de la CIDH señaló que dos puertas de su oficina fueron forzadas y que una cajonera fue rota, aunque no se llevaron nada. Además, le causó extrañeza que en otras oficinas no robaran ningún objeto, aunque había impresoras, computadoras y equipos de sonido.

El también extitular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF) dijo que estos actos van más allá de la ilegalidad y son "una amenaza contra los defensores de derechos humanos y para quienes somos críticos del Gobierno".



El ex secretario ejecutivo de la CIDH confirmó que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades de justicia de la Ciudad de México.



La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó el allanamiento de la oficina de Álvarez Icaza y confirmó que personal de la institución le ofreció asesoría y el acompañamiento correspondiente.



La institución pidió a las autoridades tomar medidas para resguardar su seguridad personal y la de su oficina, y solicitó una investigación "exhaustiva para determinar el origen de la agresión y castigar a los responsables para que no haya impunidad".



Informó que Álvarez Icaza se acogió al mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que las autoridades colaborarán con él para poner en marcha las medidas de protección necesarias.



Álvarez Icaza desempeñó el cargo de secretario ejecutivo de la CIDH de 2012 a 2016, fue titular de la CDHDF de 2001 a 2009 y actualmente preside el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Colaboración EFE

