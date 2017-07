Almagro declara que el gobierno de Venezuela debe convocar elecciones generales y liberar a presos políticos: "Llamar a diálogo no es suficiente"

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó que la iniciativa de diálogo de último minuto presentada por Nicolás Maduro antes de la Constituyente del domingo "no es suficiente".

Almagro ratificó que el "gobierno debe venir con una proposición seria: elecciones generales, restituir los poderes de las Asamblea Nacional y liberación de los presos políticos. Llamar a diálogo no es suficiente".

El diplomático afirmó que "las elecciones del domingo son otra farsa del gobierno de Venezuela. Están tratando de forzar los números al intimidar a las personas".

