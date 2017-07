Almagro sobre ataque a la Asamblea venezolana: Maduro "pretende instaurar la violencia institucional del Estado"

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó con energía este miércoles los actos de violencia registrados durante la jornada en la Asamblea Nacional de Venezuela, a los que calificó como "inconstitucionales e ilegales".

En una nota oficial, el diplomático uruguayo aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro "pretende instaurar la violencia institucional del Estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad".

Esa situación, dijo, "no puede ser aceptada por nadie", porque no se trata de temas de política "sino de valores y principios no negociables".

En la visión de Almagro, las acciones "inconstitucionales e ilegales" registradas en la Asamblea nacional "sirven directamente al proceso de desinstitucionalización que viene sufriendo el país".

Seguidores del gobierno venezolano hirieron este miércoles a siete diputados opositores, tres de los cuales quedaron sangrando por la cabeza, al irrumpir violentamente en la sede del Parlamento controlado por la oposición, que permaneció unas nueve horas bajo asedio de oficialistas.

Con palos y tubos, un centenar de personas, algunas encapuchadas, entraron al Palacio Legislativo, donde se celebraba una sesión solemne por el aniversario 206 del Día de la Independencia, y detonaron bombas de estruendo en jardines y pasillos, creando pánico y caos.

El gobierno "eligió nuevamente el camino de la violencia" contra la disidencia política, sostuvo el secretario general de la OEA.

"Cuando la voz del pueblo es acallada con armas y violencia es porque ya no queda nada de la democracia", agregó.

Venezuela vive desde hace tres meses protestas que dejan 91 muertos, en las que los opositores exigen la salida del presidente Nicolás Maduro y rechazan su llamado a una Asamblea Constituyente, en medio de una devastadora crisis económica.

Colaboración AFP

