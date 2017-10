Almagro ve sin sentido que oposición venezolana acuda "sin garantías" a las elecciones municipales

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que "no tiene ningún sentido" que la oposición venezolana acuda sin garantías a las elecciones municipales que se realizarán en diciembre.

"No tiene ningún sentido ir a un proceso electoral que no tiene garantías, porque no se puede jugar con el voto de la gente", dijo Almagro a la AFP durante una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Salt Lake City, en la que recibió el premio Libertad de Prensa.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) opinó que en Venezuela los procesos electorales "están falseados" y que "el gobierno se burla incluso del resultado de los comicios".

Almagro aseguró el pasado 16 de octubre que no se podían reconocer los resultados de las elecciones regionales venezolanas -celebradas un día antes- en las que el chavismo arrasó con 18 de 23 gobernaciones, mientras que la oposición apenas obtuvo las otras cinco.

"Ninguna elección en Venezuela dará garantía a los electores a no ser que se realice con observación internacional calificada y especialmente por parte de esta Organización", expresó entonces.

La oposición denunció irregularidades en esos comicios, como el cambio de centros de votación a última hora o la "usurpación de identidad" para que personas votaran más de una vez, pero el poder electoral y el gobierno aseguraron que fueron elecciones limpias.

A pesar de las denuncias, la todopoderosa Asamblea Constituyente -integrada solo por oficialistas y que la oposición desconoce- ordenó el jueves al poder electoral realizar las municipales en diciembre.

Tras ese llamado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado por la oposición de servir al gobierno de Nicolás Maduro- confirmó el viernes que la elección de los 337 alcaldes se hará en diciembre, sin precisar la fecha.

Junto con esa votación se repetirá la elección de gobernador en el estado Zulia (noroeste), donde ganó el opositor Juan Pablo Guanipa, porque el dirigente rechazó juramentarse ante la Constituyente, como sí lo hicieron los otros cuatro gobernadores opositores.

La inscripción de candidaturas en el sistema del CNE será el lunes y la oposición, que quedó profundamente fracturada tras los comicios regionales, aún no ha definido si participará.

Redacción NTN24 Venezuela/ Colaboración AFP

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve