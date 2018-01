Amigo de Óscar Pérez descarta que haya sido ubicado por entrevista con medio internacional: “Hubo fuga de información dentro de los miembros”

“No hubo ninguna triangulación”, sentenció el dirigente de ‘Soldados de Franelas’ y amigo de Óscar Pérez, de nombre ‘Gregory’, descartando que el expiloto del Cicpc y sus aliados hayan sido ubicados tras el rastreo a la entrevista que dio el hoy fallecido a la cadena de noticias CNN.



Pérez, el funcionario que se rebeló ante el régimen y pasó a la clandestinidad, fue asesinado en un operativo policial/militar este lunes, junto a seis de sus aliados, en un operativo que ha levatando el repudio nacional e internacional, así como de ONG que denunciaron el ajusticiamiento de las personas que habían manifestado su disposición de rendirse.



Gregory fue entrevistado este lunes por Fernando Del Rincón quien de entrada le hizo la pregunta para disipar la aseveración del Gobierno de que se rastreó la IP de la llamada entre Pérez y el canal de noticias durante el programa que fue transmitido el pasado viernes 12, aunque había sido grabado el martes 9.



LEA TAMBIÉN: Videos y fotografías demostrarían que Óscar Pérez fue "ajusticiado" por el régimen venezolano



“La causa es la fuga de información dentro de los miembros. Lamentándolo mucho nuestro amigo Oscar confió en una persona que no debía y se filtró la información de la entrevista, sin embargo había suspicacia al respecto y no se sabía si sería en vivo o el día que finalmente se transmitió. No hubo ninguna triangulación”, aseguró.



Además, agregó que “esas mismas personas que vendieron a nuestro equipo de trabajo, a nuestra gente son las que están haciendo este chisme (matriz), ya que se usaron equipos nuevos, se crearon cuentas el mismo día. Es imposible que haya habido una triangulación de la señal”.



VER: Human Rights Foundation afirma que "ejecución" de Óscar Pérez demuestra talante dictatorial de Maduro



Gregory lamentó que Óscar Pérez haya seguido “creyendo en esa persona y lamentándolo mucho fue quien entregó la ubicación”. Detalló que dos días antes de la entrevista hubo una reunión con unas personas que venían de parte del delator.



“Sabemos quiénes son, involucra a más personas, por motivos de seguridad nos reservamos esa información”, sentenció.



Redacción NTN24 Venezuela