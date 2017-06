Amnistía Internacional critica el "débil liderazgo" latinoamericano ante la grave crisis venezolana

La directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara, lamentó este lunes el débil liderazgo que existe en Latinoamérica frente a la crisis humanitaria que vive Venezuela, a su juicio, una de las peores de todo el continente.



"Ante esta crisis, lamentablemente vemos una región debilitada", advirtió la activista durante una conferencia de prensa en Buenos Aires sobre la última asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde no se pudo alcanzar un consenso para redactar un documento de condena a la situación en el país caribeño.



Guevara calificó de "circo" y de "fracaso" la 47 asamblea de la organización internacional, celebrada entre el 19 y el 21 de este mes en Cancún (México), ya que los Estados no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en una declaración de mínimos.



"Falta un liderazgo genuino, una voz ética que ponga los derechos humanos en el centro", opinó la activista, quien denunció que fuese México quien liderase la respuesta a la crisis venezolana, un país que, entendió, no tiene legitimidad por las agresiones a los derechos humanos que se cometen dentro de su territorio.



Para Guevara, Venezuela vive "una de las peores crisis de violación de derechos humanos de todo el continente", ya que se violentan "de manera masiva" todos los derechos, desde los "económicos, sociales y culturales" hasta los "civiles y políticos".



Además, criticó que el Estado utilice la "represión" para acallar las voces de disidencia y que lleve a sus ciudadanos a "tribunales militares", como el líder opositor Leopoldo López, cuya detención calificó de "arbitraria", ya que, añadió, no existen pruebas que acrediten los delitos por los que está encarcelado.



Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han terminado con hechos de violencia, dejando un saldo de 75 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.

Colaboración EFE

