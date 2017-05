Amnistía Internacional denuncia que desconocidos irrumpieron en casa de defensores de DD. HH. en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que desconocidos irrumpieron el pasado 08 de mayo en la vivienda de los defensores de los Derechos Humanos Yonaide Sánchez y Nelson Freitez y expresó su preocupación de que sea un intento de "detener" el "activismo legítimo" que ejercen en medio de la crisis en el país.



"La noche del 08 de mayo sujetos no identificados ingresaron a la residencia de Yonaide Sánchez y Nelson Freitez en Barquisimeto, estado Lara (oeste)", indicó AI en un comunicado.



El organismo internacional señaló que los desconocidos "al parecer no sustrajeron nada, pero sí revolvieron las pertenencias de los defensores y dejaron cuchillos, un pico y una tabla dispuestos de forma amenazante en la residencia".



"En el contexto de manifestaciones reiteradas en Venezuela, Yonaide Sánchez y Nelson Freitez han denunciado públicamente, tanto en radio como en televisión, la existencia de violaciones a derechos humanos, la participación de grupos civiles armados en acciones de hostigamiento de los manifestantes y los excesos en el uso de la fuerza en las manifestaciones", detalló la información.



AI indicó que los defensores, cuya residencia ya "había sido violentada en dos oportunidades anteriores el 30 de noviembre de 2016 y el 08 de abril de 2017 por grupos igualmente sin identificar", consideran que estas incursiones "pueden ser un intento de neutralizar su actividad como defensores de derechos humanos".



Según el comunicado, en esas ocasiones "los defensores presentaron denuncias ante la Guardia Nacional, pero al parecer no se ha abierto ninguna investigación" e incluso en el segundo incidente se presentó "una denuncia ante la Fiscalía del estado Lara, la cual tampoco ha recibido respuesta ni seguimiento".



Tras la incursión del 8 de mayo, los activistas "interpusieron otra denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Lara, esta vez solicitando medidas de protección para salvaguardar su integridad", pero después de una semana "sin seguimiento a este pedido, el 19 de mayo se solicitó una audiencia ante dicho ente, pero aún se espera respuesta".



"Así, estos elementos y la impunidad ante las denuncias previas pone a Yonaide Sánchez y Nelson Freitez en una situación de riesgo tanto para su seguridad personal como para su capacidad de ejercer libremente sus labores de defensa de derechos humanos", alertó AI.



El organismo humanitario precisó que Sánchez y Freitez son docentes universitarios y destacados activistas de derechos humanos en Lara.



AI detalló que Sánchez forma parte de la ONG Transparencia Venezuela, de la cual es coordinadora en Lara, "donde se dedican a promover el acceso a la información pública y la lucha anticorrupción".



Mientras que Freitez es un reconocido activista de derechos humanos, integrante del Centro Gumilla de Barquisimeto, de la Asamblea de la ONG Provea y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.



"El ataque a la residencia de Yonaide Sánchez y Nelson Freitez se produce en el contexto de una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno que iniciaron en abril de 2017", advirtió AI en el comunicado.



Las manifestaciones en Venezuela se iniciaron el pasado 1 de abril, después de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento, una medida de la que desistió en parte posteriormente, pero que abrió una crisis en el país.



Venezuela vive una ola de protestas que ya completa 53 días a favor y en contra del chavismo, que dejan, según el Gobierno, al menos 60 muertos y cientos de heridos y detenidos.

Colaboración EFE

