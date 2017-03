¿Amor inolvidable? Jhon Mayer confirma que su más reciente trabajo musical está dedicado a su exnovia Katy Perry

En una entrevista publicada por un diario estadounidense, el cantautor John Mayer dio a conocer que su nuevo disco ‘Still Feel Like Your Man’ está dedicado a su exnovia Katy Perry con la que mantuvo una relación de casi dos años.

Mayer aseguró que este trabajo musical es un “testamento” en el que reconoce que en los últimos cinco, seis años no ha salido con mucha gente y su relación con la intérprete de ‘Fireworks’ fue la única.

Tras escuchar la letra de su canción que hace parte parte del álbum ‘The Search for Everything’, que pareciera ser un disco digno para una persona que pasa por un ‘desamor’, dijo que en algunos momentos “me salieron lágrimas y me dije, ok, John, quizás esto no es sobre una relación informal. Esto es algo más profundo".

Finalmente, el cantante habló sobre su deseo en establecerse con alguien y formar una familia. Estas revelaciones se hacen un mes después que Katy Perry anunciara su separación con Orlando Bloom, tras un año de relación.

YouTube- johnmayerVEVO

Redacción NTN24