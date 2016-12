Ana Ivanovic anuncia su retiro del tenis profesional a sus 29 años

La tenista serbia Ana Ivanovic, de 29 años, que en 2008 llegó a ser el número uno del mundo, anunció este miércoles a través de la red social Facebook que se retira del tenis profesional.



"Ha sido una decisión difícil, pero hay muchas razones para celebrar", dijo la tenista en un mensaje por vídeo en inglés.



Ivanovic, que empezó a jugar a los cinco años de edad, recordó que ganó en su carrera 15 torneos, entre otros Roland Garros en 2008, disputó tres Grand Slam finales y una final de la Copa Federación.

Vea también: “Este ha sido mi mejor año hasta la fecha”: Cristiano Ronaldo tras recibir premios en los ‘Globe Soccer Award’

Mencionó que últimamente había sufrido varias lesiones que le impidieron estar siempre en alta forma, como requiere el deporte profesional, y que no desea jugar si no puede cumplir los máximos estándares.



Ivanovic dijo que en el futuro será "embajadora del deporte y de la vida sana", y que explorará las oportunidades en negocios, la belleza y la moda, y que permanecerá dedicada a las actividades humanitarias y su trabajo con la UNICEF.



"Yo he cumplido mis sueños y quiero ayudar a otros que cumplan los suyos", concluyó la tenista.



Ivanovic está casada desde hace varios meses con el futbolista alemán del Manchester United, Bastian Schweinsteiger.

Colaboración EFE

Más noticias: