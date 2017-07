Cantante Ana Torroja asegura que se necesita mucho tiempo para que vuelva a surgir una agrupación como Mecano

La cantante española Ana Torroja, exintegrante de la agrupación de los años ochenta Mecano, opinó que la industria de la música debe dedicar más tiempo a los artistas y a sus canciones para que vuelvan a surgir agrupaciones tan exitosas como Mecano.

Recordó que la última vez que dio un concierto en el sur de la Florida, EE. UU. fue con Miguel Bosé, hace ya 17 años y, ahora, regresa con una nueva propuesta con la que pretende hacer una "biografía musical" de su carrera. "Realmente es una carta de presentación para aquellos que a lo mejor no me conocen tanto. Intento mostrar cómo ha sido mi paso por la música, con canciones de Mecano y en solitario", explicó.

VEA TAMBIÉN:

¿Qué necesita la industria para que vuelvan a surgir grupos como los de antaño? Ella lo tiene claro: "Tiempo". "Los éxitos ahora son más efímeros. Llegan pero enseguida se van, es difícil que haya canciones que permanezcan como antes", lamentó.

Pero su vida siempre estará ligada al recuerdo de Mecano. Atrás quedan esos años, allá por el 1993, cuando sus integrantes se fueron a Nueva York para intentar encauzar sus carreras y volverse "a juntar al final del camino". "Pero no se dio y cada uno ha seguido con su trayectoria en solitario", explica.

Aterrizó en el mundo de la música sin planearlo y ya lleva "treinta y tantos años" dedicándose en cuerpo y alma. "Apareció, me subí al tren y todo fue tan rápido que no me dio tiempo a asimilar muchas cosas", señaló la cantante.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24