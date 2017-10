Anna Wintour reveló que no volvería a invitar a Trump a la gala del MET

La editora de Vogue sorprendió este miércoles al participar en el programa de televisión del famoso comediante británico James Corden en donde comió su peor pesadilla: comida rápida y reveló que no volvería a invitar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la reconocida gala del Museo Metropolitano de Nueva York, MET.

Wintour participó del segmento llamado ‘Spill Your Guts or Fill Your Guts’, que sería algo como confiesa o come en español. En este el presentador y el invitado se sientan alrededor de una mesa redonda en la que hay todo tipo de comidas mayormente desagradables. En este caso, también había comida como pizza con tocineta o hamburguesa con donuts haciendo las veces de pan.

Además de confesar a quién no volvería a invitar al importante evento, a Wintour se le pidió que calificara de mejor a peor a diseñadores a Tom Ford, Marc Jacobs y Ralph Lauren. Ella solo dijo que el mejor es Tom Ford, porque la acompañó a un evento la noche anterior, pero no calificó a los otros, por lo que tuvo que comer un pedazo de la pizza con tocineta.

La famosa editora de la revista Vogue, quien durante este juego mostró otra faceta poco conocida por la opinión pública, fue cuestionada sobre un rumor que sostiene que salió con Bob Marley y ella aprovechó la ocasión para decir que de hecho nunca lo conoció.

“Si lo hubieras conocido, habrías dormido con él?, preguntó después Corden, a lo que Wintour respondió entre risas, “absolutamente”.

Redacción NTN24

