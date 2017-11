Ante escasez de efectivo, usuarios pagan con alimentos los pasajes en el Terminal de Maracaibo

Ante la escasez de efectivo que aqueja a los venezolanos, los conductores en el Terminal de Maracaibo, estado Zulia, aceptan que los usuarios paguen el boleto con comida, según declaraciones que han hecho algunas personas al portal web del diario El Nacional.

Los usuarios que quieren trasladarse desde Maracaibo hasta la capital del país o algún estado de Venezuela, el pasaje tiene un costo de Bs. 80.000. Al no tener billetes para costear el boleto, piden avances de efectivo donde los porcentajes para adquirirlo oscilan entre el 30 % y 50 %.

“Sólo aceptamos efectivo por dos razones; primero, que con las transferencias electrónicas está el peligro de que nos puedan extorsionar, no a todo el mundo se le pueda dar los datos de uno, y segundo, que no tenemos una plataforma que podamos usar todos, muchos no tenemos un teléfono inteligente o megas para trabajar“, expresó un conductor.

Esto provocó una disminución de pasajeros por lo que los conductores han obpado por el trueque como opción de pago.

“Aquí nos pagan hasta con comida. La gente no consigue el dinero y lo que hacen es que nos ofrecen un paquete de harina, de arroz, de lo que hayan comprado, porque les sale más económico que pagar por avances de efectivo“, aseguró Euromar González, chofer de una línea que va de Ciudad Ojeda a Maracaibo.

