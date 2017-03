Antisociales roban, torturan y asesinan a abogado en La Pastora: "Le quitaron las uñas de las manos"

En una vivienda en La Pastora, Caracas, hallaron sin vida a Florencio Rafael Figueroa Dávila, un abogado de 51 años de edad, quien fue víctima de torturas, robo y asesinato.

Según sus familiares, un grupo de antisociales ingresaron a su residencia, en el sector Rancho Grande de El Manicomio, a través de un hoyo en el techo de la cocina. Una vez en el lugar, los delincuentes torturaron, robaron y asesinaron al quincuagenario.

“Mi primo no se pudo defender, me lo torturaron, le quitaron las uñas de las manos, me enteré ayer en la funeraria”, dijo Delia Figueroa que además detalló que la víctima fue despojada de sus tarjetas de débito y otras pertenencias.

Redacción NTN24 Venezuela

