Antonio Ledezma desde España: La oposición venezolana ha salido con las manos vacías de los diálogos

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, realizó la primera rueda de prensa “en libertad” luego de llegar a España el sábado 18 de noviembre tras burlar el arresto domiciliario en Venezuela, afirmando que se encuentra en el exilio para seguir luchando por el país.

“He venido a España a trabajar. Prepárate Maduro haremos sentir la verdad. Puedo serle más útil al país desde el exilio”, dijo Ledezma este lunes acompañado de dirigentes españoles.

“Maduro no contaste con la astucia de alguien que no huyó, porque los secuestrados no huyen, se liberan. Estaba secuestrado por la narcotiranía de Nicolás Maduro y mi liberación es una ofrenda al sacrificio a los más de 30 millones de venezolanos que siguen secuestrados”, agregó.

Precisó que en Venezuela “se han cometido crímenes de lesa humanidad”, haciendo referencia no solo a las personas que cayeron durante las manifestaciones sino también a los niños que están muriendo por desnutrición.

“No me sentiré libre hasta que liberen todos los presos políticos, se vuelvan abrir las emisoras y las empresas”, recalcó.

Durante su alocución repudió el intento de diálogo que tienen los sectores de la oposición con el Gobierno de Maduro, precisando que “nosotros hemos salido con las manos vacías de los diálogos”.

“Luis Almagro me llamó y me dijo, permítame esta llamada, yo sé que usted tiene acceso a los líderes de la MUD, dígales que les tienen montado una trampa en República Dominicana”, precisó el alcalde metropolitano y explicó que la trampa era para “aflorar diferencias entre ustedes de la Unidad" y que "Maduro gane tiempo para quedarse en el poder"

“Desde que Zapatero se incorporó a este diálogo ha habido más presos políticos. El Gobierno está haciendo la puerta giratoria, es decir, cuando liberan 30 meten presos a 10”, concluyó.

El Alcalde de Caracas, de 62 años, fue detenido en febrero de 2015 por agentes que irrumpieron en su oficina con armas largas para capturarlo, acusado de conspiración y asociación para delinquir. El viernes 18 de noviembre burlo el arresto domiciliario donde se encontraba y se refugió en Colombia, donde luego viajó a España para encontrarse con su familia y con el presidente del país, Mariano Rajoy.

Redacción NTN24 Venezuela

