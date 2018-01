Antonio Ledezma pide marginar a Maduro de Cumbre de las Américas en Perú

El dirigente opositor venezolano, Antonio Ledezma, inició el viernes en Lima una campaña regional para excluir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la cumbre de las Américas qeu se realizará en abril en Perú.

"Es como un contrasentido que alguien, que es señalado directamente por violaciones de los más elementales derechos humanos, venga o pretenda venir a la cumbre de las Américas", dijo Ledezma durante una ceremonia en el Congreso peruano, que lo condecoró con la "medalla de honor del Parlamento".

Ledezma, también exalcalde de Caracas, enfatizó que "no encaja en una cumbre, en la que se va a hablar del derecho de la vida, alguien que le ha arrebatado la vida no solo a Oscar Pérez y sus compañeros masacrados sino a los que mueren en Venezuela por desnutrición y porque no tienen medicamentos".

Pérez, un expolicía que se sublevó a Maduro, fue abatido junto a seis.

Redacción NTN24 Venezuela

