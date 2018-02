Argentina cree que las elecciones venezolanas están "viciadas de nulidad"

El ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne, de visita oficial en España, opinó hoy que las próximas elecciones presidenciales de Venezuela están "viciadas de nulidad" porque la oposición "no es libre" de participar, con "numerosos candidatos proscritos".



Al intervenir en la Tribuna EFE-Casa de América, el ministro dijo que la comunidad internacional tiene que condenar enérgicamente las acciones "antidemocráticas" del "régimen" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



"Es una situación que nos preocupa muchísimo. Pensamos que en Venezuela no rige una democracia, hemos pedido en numerosas oportunidades la libertad de los presos políticos", sintetizó en el coloquio, moderado por el presidente de la Agencia EFE, José Antonio Vera.



En estas circunstancias, recordó, la Argentina está acogiendo a "decenas de miles de venezolanos" que buscan trabajo y alimento.



"La sociedad internacional -insistió Dujovne- tiene que tomar nota de lo que está pasando y condenar las violaciones" cometidas contra la democracia.



Preguntado también por el populismo, señaló que los países conseguirán "vacunarse" definitivamente cuando la democracia y los esquemas económicos "sanos, responsables, que construyen pensando en el futuro" logren dar respuesta a las necesidades de la sociedad.



"Si construimos sociedades prósperas, equitativas, con igualdad de oportunidades, no habrá espacio para propuestas mágicas", concluyó.

