Aristóbulo Istúriz asegura que no es necesario “preguntarle” a los venezolanos si quieren reformar la actual Constitución

“No, no hay porqué preguntarle hoy si quiere o no quiere una nueva Constitución”, así respondió el ministro para las Comunas y dirigente del PSUV, Aristóbulo Istúriz, al ser cuestionado ante la no convocatoria de un referendo consultivo para una Asamblea Nacional Constituyente tal como ocurrió en 1999.

“El presidente Chávez hizo ese referendo porque la (Constitución) de 1961 no contemplaba la constituyente, en la de 1999 sí la contempla… La constituyente forma parte de una institución de la Constitución, antes no existía… “, explicó en el programa Primera Página de Globovisión.

En el mismo sentido, el funcionario aseveró que habrá elecciones en Venezuela solo cuando al presidente Nicolás Maduro se le venza su periodo.

También se refirió a las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en las que afirma: "No podemos demandar paz a los ciudadanos si el Estado toma decisiones no acordes a la ley, en referencia a las manifestaciones opositoras.

“La fiscal nunca ha estado ligada al Presidente, Luisa sigue siendo firme en sus posiciones, no eran públicas algunas cosas, pero sí era firme y debe seguir siendo firme”, dijo.

