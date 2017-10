¡Insólito! Arquero de Salford City fue expulsado por orinar en pleno partido

El arquero del Salford City, Max Crocombe fue expulsado este sábado de un partido de la sexta categoria de la liga inglesa por no aguantar sus necesidades y haber orinado en el campo de juego en pleno partido en el cual le sacaron tarjeta roja.

“Podemos confirmar que Crocombe fue expulsado por haber orinado durante el partido. No es una broma”: señaló el Twitter del Bradford Park Avenue, rival del Salford, equipo que finalmente terminó perdiendo 2-1 sin importar la expulsión de Crocombe.

Sin embargo, la expulsión del encuentro es el menor de los daños para el portero, puesto que, según el dirigente del club local, un ciudadano impuso una queja formal ante la Policía y las consecuencias podrían ser peores.

