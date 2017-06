Arquidiócesis de Calabozo: "Manifestantes no son paramilitares, sino personas comunes que prefieren poner su vida en peligro que soportar esta situación"

La Arquidiócesis de Calabozo emitió un comunicado en el que apoya la protesta en Venezuela y asegura que "la paz no puede ser el precio de la libertad y de las esperanzas de los venezolanos".

"Quienes se han lanzado a la protesta no son paramilitares, ni activistas profesionales, sino personas comunes que prefieren poner su vida en peligro que soportar esta situación, de la cual muchos han querido escapar marchándose a otros países", recalca el texto que "Lamentamos profundamente que la represión de estas protestas, basadas en el justo derecho a manifestar que la Constitución vigente garantiza a los ciudadanos, haya sido desmedida y muchas veces cruel, vulnerando fundamentales derechos humanos, de tal manera que se cuentan por miles los heridos y por decenas los muertos, entre ellos muchos jóvenes estudiantes y personas inocentes".

"Desde el pasado mes de abril Venezuela ha sido sacudida por protestas, concentraciones y manifestaciones de todo género. Sin duda, estas acciones han alterado la tranquilidad del país, pero ellas no son la causa del desorden, sino la consecuencia de otros innumerables males que nos agobian: el hambre, la escasez, la falta de insumos y por ende la merma de la producción, la escasez de medicamentos, el mal estado de los hospitales y en general de los servicios públicos, problemas de vialidad y transporte, la desaforada violencia y criminalidad, la grave situación de los establecimientos penitenciarios. Súmase a ello el mal uso de los recursos públicos, el gran número de obras iniciadas y no terminadas a lo largo y ancho del país, y la ideologización de la educación", explican en la misiva.

"Nuestra misión no es condenar o dividir, sino reconciliar, unir y perdonar. Deseamos exhortar a las autoridades a escuchar el clamor de toda la nación. No se puede imponer una voluntad política por la fuerza a la inmensa mayoría de la población", con respecto a la Constituyente, el comunicado enfatiza que "para validar esta iniciativa no ha sido convocado el pueblo, depositario originario del poder constituyente".

"A todos nuestros hermanos y conciudadanos los exhortamos a deponer los sentimientos de odio, la sed de venganza y la descalificación gratuita de los demás. Por todos los medios debe evitarse que este conflicto nacional degenere en una guerra civil, que sólo traería destrucción y luto para nuestro país", finaliza el escrito.

Redacción NTN24 Venezuela

