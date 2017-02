Artículo de NYT revela cómo los niños de la Guajira venezolana se dedican al contrabando de gasolina como única forma de sobrevivir

El contrabando de gasolina es el día a día de los niños en la Guajira venezolana, quienes - sin esperanza alguna - se dedican a ser "pimpineros": El trabajo de extraer gasolina y venderla a precios que duplican su valor real.

El periódico estadounidense New York Times, en su versión en español, relata el diarismo de estos niños que se ganan entre Bs. 8 mil y Bs. 12 mil producto del contrabando.



“La primera vez que tuve que chupar de la goma para sacarla de un carro fue horrible, se me quedó todo el sabor en la boca. Daba igual lo que comiera, todo me sabía a eso. Ya me estoy acostumbrando. Como Corn Flakes y se me quita el sabor”, contó Álvaro, de unos 13 años de edad.

Ese mismo niño también contó que tuvo que dedicarse al contrabando porque vive con su abuela, que no trabaja, y la casa depende de lo que él genere. Su madre lo sacó de la escuela porque no tenía suficiente dinero para comprar los útiles ni la ropa.

"Mi abuela me regañaba porque cuando me sacaron de la escuela no iba a la calle. “Vete, sal, nos estamos muriendo de hambre”, me decía. Empecé en esto porque pasaba mucha hambre y no tenía nada de comer”, recordó.

El relato de Álvaro coincide con las cifras de deserción del Sindicato de Magisterio del estado Zulia que ubicó el abandono de aulas en 60%.



La publicación afirma que los niños van a clase más por los beneficios (las meriendas) que por aprender. Y los padres que no tienen para comprar comida a sus hijos los incluyen en el negocio del contrabando.

Como Álvaro se pueden conseguir entre 5 y 10 niños en los puestos de contrabando de la frontera con Colombia. El destino de estos niños es oler y pensar en gasolina como forma de sustento.

