Artistas se solidarizan con los afectados tras explosiones en el estadio Manchester Arena al finalizar concierto de Ariana Grande

Artistas como Katy Perry, Demi Lovato, Cher y más celebridades reaccionaron tras las dos fuertes explosiones en el estadio Manchester Arena, en la ciudad de Manchester en Reino Unido, al finalizar un concierto de la cantante Ariana Grande.

“Orando por todos en el concierto de Ariana Grande”, aseguró la cantante Katy Perry en su cuenta de Twitter.

Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) 22 de mayo de 2017

Por su parte, Demi Lovato comentó en la misma red social que: “Devastada imaginando a los inocentes asistentes del concierto perdiendo sus vidas… rezando por todos”.

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de mayo de 2017

Asimismo, la legendaria cantante Cher dijo “Mis oraciones para la gente en Manchester. Viví tiempos especiales allí de juventud y más allá”.

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 de mayo de 2017

La artista Ellie Goulding también quiso enviar un mensaje a través de su cuenta de Twitter y dijo “Enviando mi amor a los afectados en Manchester”.

Sending love to those affected in Manchester. — Ellie Goulding (@elliegoulding) 22 de mayo de 2017

El cantante británico Olly Murs también envió un mensaje y dijo “¡En shock! ¡No lo puedo creer! Envío mi amor a todos los que estaban en Mnachester Arena esta noche”.

Shocked! Can't believe it!! Sending my love to everyone that was @ManchesterArena tonight! — Olly Murs (@ollyofficial) 22 de mayo de 2017

El exintegrante de la banda británica One Direction HarryStyles también envió un emotivo mensaje en el que dijo “Estoy acongojado por lo ocurrido esta noche en Manchester. Envío amor a todos los involucrados”.

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 de mayo de 2017

Recientemente las autoridades confirmaron que la tragedia deja al menos 19 muertos y 50 heridos.

Redacción NTN24