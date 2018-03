“Me gustaría que Colombia y mi buen amigo James Rodríguez pudieran ganar la Copa del Mundo”: futbolista chileno Arturo Vidal

El futbolista chileno Arturo Vidal aseguró en una entrevista con medios oficiales de la Bundesliga que "me gustaría que Colombia y mi buen amigo James (Rodríguez) pudieran ganar la Copa del Mundo en Rusia".

“Creo que no veré los partidos. Antes de sufrir ante la tele por no estar allí, prefiero descansar. Me hubiera gustado haber ido a Rusia. Me va a dar muy duro el verano”, afirmó Vidal.