Asamblea Constituyente postergó juramentación de gobernadores para este miércoles

La Asamblea Nacional Constituyente reprogramó para este miércoles a las 11 de la mañana una sesión para juramentar a los gobernadores electos durante las elecciones regionales 2017.

Cabe resaltar que, los parlamentos regionales han dicho que no reconocerán a los gobernadores que no se juramenten ante la Asamblea Constituyente de Maduro, mientras que la coalición opositora manifestó durante toda la campaña electoral que no se presentarían ante este poder.

Redacción NTN24 Venezuela

