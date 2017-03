Asesores de Trump ponen en duda la credibilidad de agencia que analizará costos del sistema de salud que reemplazará el ‘Obamacare’

Los asesores del presidente estadounidense Donald Trump atacaron el domingo la credibilidad de la agencia no partidista que analizará el costo de un reemplazo del sistema de salud Obamacare, mientras la Casa Blanca buscaba calmar la oposición de parte de muchos republicanos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), que ofrece estimaciones oficiales del impacto presupuestario de los proyectos de ley, tiene previsto emitir un reporte tan pronto como el lunes que evaluará la legislación de salud presentada por los líderes republicanos de la Cámara de Representantes.

El reporte podría influir en la percepción hacia un proyecto que ya ha sido criticado tanto por los demócratas como por muchos republicanos conservadores, especialmente si sugiere que la legislación reduciría el número de estadounidenses con cobertura de salud o empeoraría el déficit presupuestario de Estados Unidos.

En una serie de entrevistas de televisión, el director presupuestario de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, dijeron que la CBO se enfoca en las mediciones equivocadas con las estimaciones que suministrará sobre el número de personas que están aseguradas.

Cohn y Mulvaney dijeron que en cambio, la CBO debería analizar si los pacientes de hecho pueden pagar el acceso a un médico.

VEA TAMBIÉN - Comité de Inteligencia del Congreso de EE. UU. pide a Trump sustentar este lunes las acusaciones contra Obama

"Me encantan los amigos de la CBO, ellos trabajan muy duro, pero a veces les pedimos que hagan cosas que no son capaces de hacer, y estimar el impacto de un proyecto de este tamaño probablemente no sea el mejor uso de su tiempo", dijo Mulvaney al programa "This Week" del canal de televisión ABC.

En tanto, hablando una cadena de noticias, Cohn el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo: "en el pasado, el resultado de la CBO ha sido insignificante".

"Ellos han dicho que hay muchas más personas aseguradas de las que realmente hay. Cuando veamos el resultado de la CBO, lo abordaremos", dijo Cohn.

Las críticas del gobierno de Trump a la CBO son inusuales. Administraciones anteriores, tanto republicanas como demócratas, han evitado atacar la credibilidad de la agencia, que muchos legisladores ven como un árbitro neutral.

Colaboración Reuters