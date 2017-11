Así fue la polémica en la que se vio envuelta Miss Sudáfrica meses antes de conseguir la corona como Miss Universo

Demi-Leigh Nel-Peters, representante de Sudáfrica en el certamen de belleza Miss Universo y quien se quedó con la corona el pasado 26 de noviembre, tuvo que enfrentar duras críticas hace unos meses por una fotografía junto a unos niños que padecen de VIH.

En la imagen, publicada en la cuenta de Instagram de la actual miss Universo, se puede observar como la mujer departe alimentos con los menores utilizando guantes de latex, lo que provocó la reacción negativa de varios los internautas quienes calificaron esto como discriminador y racista.

Ante la ola de críticas, la bella Nel-Peters salió al paso y publicó un video en su cuenta de Twitter: “Solo quiero aclarar algo. Todos los voluntarios en el lugar llevaban guantes porque nos dijeron que era lo correcto mientras se trabaja con los alimentos … Esa fue nuestra única intención con el uso de los guantes; de ser lo más higiénica posible. Realmente siento que mis intenciones han sido completamente mal entendidas”.

La noche del domingo 26 de noviembre en la que la bella representante de Sudáfrica se convirtió en la nueva Miss Universo, los internautas recordaron este episodio.

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you'll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM