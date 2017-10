Así juraron los gobernadores adecos ante la Constituyente

En horas de la noche, a través del canal del Estado Venezolana de Televisión fueron transmitidos los mensajes de juramentación de los cuatro gobernadores de Acción Democrática ante la Asamblea Nacional Constituyente, en la reconocieron a la instancia como la forma “para asumir plenamente” sus cargos.

En un acto al que señalaron que fueron invitados, y en el que se observó que sus palabras eran leídas el primero en jurar fue el nuevo gobernador del estado Nueva Esparta Alfredo Díaz. “Juro ante Dios que es el momento del entendimiento nacional, de respeto a las autoridades y al pueblo, el pueblo de Nueva Esparta me entregó la atribución de estar en cualquier parte para defenderlo y las atribuciones que me otorga la constitución del año 99”.

Seguidamente tomó la palabra la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez quien manifestó “soy la gobernadora de todos los tachirenses, no sólo de quienes me eligieron sino de toda la población que mostraron en su rostro la necesidad de un Cambio. Juró por mi Táchira que no voy a abandonar la lucha y que voy a juramentarme como gobernadora en este hecho político al que he sido invitada”.

Por su parte, Ramón Guevara indicó que “como un hecho político, entendiéndolo en la constitución actual, que fue producto legítimamente de un proceso real constituyentista, y por Mérida y por nuestro país, entendiendo que esto que el pase para ejercer realmente la gobernación de Mérida, mantendremos nuestro principios y la lucha bajo los principios e ideales que hemos comunicado, respetando realmente a quienes discrepan de nosotros, pero nuestra lucha es democrática y seguirá siendo así, independientemente de la postura por la cual democráticamente estamos acá”.

El gobernador del estado Anzoátegui Antonio Barreto Sira sólo pronunció una corta frase. “Lo juró”, mientras frunció el ceño.

Redacción NTN24 Venezuela

