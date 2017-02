Asociación de ciencias en EE. UU pide a Trump incluir científicos "creíbles" en su gobierno

La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS), que publica la revista Science, solicitó al presidente del país, Donald Trump, a que incluya científicos "creíbles" en su Gobierno y nombre a un consejero científico respetado.



"Con este nuevo Gobierno en particular tenemos la preocupación de que el presidente quizás no valore completamente la evidencia basada en la ciencia y que las decisiones políticas se tomen sin la debida consideración de la evidencia científica", indica hoy la AAAS en un editorial de Science.



En su opinión, Trump debe incluir científicos "creíbles" en el Gobierno, en todos los niveles y en todas las agencias federales, y "no individuos que rechazan la evidencia científica en asuntos de crítica importancia pública como las vacunas y el cambio climático".