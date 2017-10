Incidente en Manhattan dejó al menos ocho muertos, según alcalde de Nueva York

Al menos ocho personas murieron y 12 resultaron heridas (preliminarmente) luego que se registrara un arrollamiento en Manhattan que las autoridades locales calificaron de “acto de terror”.

“En estos momentos sabemos de ocho personas muertas y 12 más heridas. Sabemos que esta acción buscaba romper nuestro espíritu pero jamás seremos derrotados por un acto que busque debilitarnos”, señaló el acalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en una rueda de prensa en la que agregó que “esto es un acto de terror”.

El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tomó la palabra y afirmó: “No vamos a dejar que ellos ganen, si cambiamos nuestras vidas entonces ellos ganan. Continuaremos nuestra vida normal (...) Nueva York es un símbolo internacional de libertad y democracia”, añadió.

El sospechoso recibió disparos de los agentes policiales y quedó detenido, según la fuente oficial. El agresor fue identificado como Sayfullo Saipov, residente en el estado de Florida. Las autoridades solo han confirmado que el atacante, de 29 años, que recibió uno o varios disparos en el abdomen, fue trasladado a un hospital, según medios locales.

"El vehículo golpeó a varias personas en el trayecto", dijo la Policía de Nueva York en su cuenta en Twitter. "El vehículo impactó hacia el sur golpeando otro vehículo. El sospechoso salió del vehículo exhibiendo armas de fuego falsas y recibió disparos del Departamento de Policía de Nueva York", agregó.

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre este hecho y calificó un aparente ataque terrorista como un acto de locura.

"En Nueva York, parece ser otro ataque por una persona muy enferma y perturbada", tuiteó el mandatario. "Las autoridades siguen esto de cerca. NO EN EEUU!".

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017

Los hechos se registraron en el suroeste de la isla de Manhattan, cuando el hombre arrolló con su vehículo a varias personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas en un carril para bicicletas cerca de la orilla del río Hudson.

La camioneta terminó impactando contra un autobús escolar, hiriendo a dos adultos y dos niños. A continuación, el sospechoso salió a pie y fue herido por un agente de policía.

While driving south on the path the truck collided with a school bus at West St & Chambers St. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 de octubre de 2017

The driver of the truck, a male 29-years-old, was taken into custody. A paintball gun and pellet gun were recovered from the scene. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 de octubre de 2017

Redacción NTN24