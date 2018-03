Atleta venezolana Yulimar Rojas tuvo un accidente de tránsito pero salió ilesa

La bicampeona mundial de salto triple, Yulimar Rojas, sufrió un accidente de tránsito, en horas de la mañana de este viernes en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, sin embargo, no resultó herida.

La dirección de medios de la medallista olímpica confirmó que la atleta se dirigía al estadio José Antonio Anzoátegui para entrenar, cuando el vehículo donde viajaba chocó con una unidad de transporte público.

Yulimar Rojas tuvo esta mañana un accidente al chocar contra una unidad de transporte público. - Rojas iba en camino al estadio JAA, lugar de entrenamiento. - No pasó a mayores. - Ella y todos están en perfectas condiciones. - ¡Gracias a quienes preguntaron!

Yulimar Rojas: "No hay nada de qué alarmarse. Gracias a Dios no pasó a peor. Gracias a todos los que se preocuparon por mí. No hubo necesidad de ir a ningún otro lugar, solo fue eso y ya".