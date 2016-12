Atletas venezolanos se cuelan en política en medio de la crisis que azota al país

Como si se tratara de una nueva arena donde exhibir sus destrezas, los deportistas en Venezuela ahora se cuelan en la política para intentar modificar, desde el "ámbito social", la realidad de la nación.



Ese es el caso de Jonathan Suárez, excampeón del mundo de ciclismo en la modalidad de BMX, quien anunció su incorporación al partido opositor Voluntad Popular (VP), fundado por el encarcelado dirigente opositor Leopoldo López.



Suárez colgó un vídeo en su cuenta en Twitter para manifestar que se "une" a los venezolanos que desean un "cambio de gobierno" en su país. También pidió la libertad de los presos políticos y llamó a acabar con la inseguridad y el desabastecimiento de medicinas y alimentos que padece la nación.



Con la incorporación de "El Mosquito", quien es ahora entrenador de la Federación de Ciclismo de Ecuador, VP sumó su tercer atleta de categoría este mes.



El pasado 16 de diciembre la exatleta Daniela Larreal, quien obtuvo tres diplomas en cinco citas olímpicas a bordo de una bicicleta y ahora conduce un Uber en la ciudad de Miami, se unió al partido naranja.



Una semana después lo hizo el esgrimista Denis Méndez, quien actualmente reside en Italia.



"Nos hemos involucrado en un proyecto (político) por tres razones: hay discriminación con los atletas de deportes no olímpicos, hay corrupción en el ministerio y humillan a los atletas para prestarles apoyo", le dijo Borman Angulo, coordinador de deportes de VP.



Angulo, practicante de la disciplina no olímpica de Kenpo, dijo además que su filiación a VP le ha granjeado roces con el Ministerio del Deporte, pero no con sus colegas.



"Ya hay muy pocos (atletas) que defiendan el chavismo, pero muy pocos también que se atrevan a levantar la voz", expresó.

Revise: Daniela Larreal, atleta olímpica venezolana, carga contra el gobierno de Maduro: “Ustedes no son venezolanos”



En Venezuela ya ha habido pronunciamientos de deportistas a favor de políticos, pero en los últimos años el fenómeno se circunscribió casi exclusivamente al sector del chavismo.



"La política y el deporte siempre han estado tomados de la mano, siempre han estado juntos (...), y no solo en Venezuela, sino en el mundo", expresó Alexander "Mimou" Vargas, un exjugador de baloncesto que ahora es viceministro de Deportes.



Vargas se considera un "fundador" del fenómeno, puesto que se ligó al chavismo hace 16 años tras quedar prendido del discurso del fallecido presidente Hugo Chávez durante un mitin en Caricuao.



Pero hay otros casos, como el de la esgrimista Alejandra Benítez, quien fue ministra y diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



Aunque Benítez ahora se concentra más en su carrera deportiva y ni siquiera reside en Venezuela, no se ha alejado por completo de la arena política, aunque no detenta ningún cargo.



A principios de diciembre, Benítez reconoció que fue Chávez quien la animó a luchar por un escaño en el Parlamento, desde donde impulsó una reforma de la Ley del Deporte.



Benítez fue destituida como ministra de Deportes después de que ella misma denunciara actos de corrupción en la asignación de financiación a atletas, hecho que acarreó al Estado venezolano millonarias pérdidas.



No obstante, definió su breve experiencia al frente de la cartera deportiva como "muy especial".

Revise: Alejandra Benítez se destapa y emite críticas en contra del Ministerio de Deporte