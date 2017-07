Audio de supuesta conversación entre guardias y colectivos revelaría que ataque armado al Parlamento fue planeado

Este viernes se filtró un audio publicado por el portal Runrunes donde se escucha una supuesta conversación entre funcionarios de la Guardia Nacional y paramilitares el 5 de julio, día del asalto armado a la Asamblea Nacional que dejó más de 15 heridos.

En el audio, las personas se identifican como “Caribe 1”, “Caribe 2”, “Caribe 3”, “Caribe 6”, “Diamante 1” quienes hacen referencia al coronel de la Guardia Nacional, Bladimir Lugo, encargado del Palacio Federal Legislativo.

Según el diálogo, los paramilitares se niegan a dejar salir a las personas que se encuentran sitiadas en el Parlamento con el consentimiento de los Guardias Nacionales, del propio general Lugo y de una persona a la que se refieren como Diamante 1 para quien "los objetivos se han cumplido".

Cuando uno de los supuestos guardias pide a los colectivos que desistan de la arremetida porque se cumplió el objetivo y así lo considera Diamante 1, el interlocutor responde: “Sería bueno que Diamante 1 viera cuántos muertos de nuestro lado tenemos y cuánta gente de nuestro lado nos han quemado. ¡Ya basta, ya basta! porque nadie sale a responder nuestra gente que nos están matando”

El que al parecer es colectivo insiste: “Si nosotros dejamos que estos carajos hagan lo que les dé la gana y este gobierno sigue blandengue, en menos de 15 días nos tumban”.

Insisten en que se si la oposición se ampara en el artículo 350 de la Constitución, ellos también lo hacen. ''Aquí no sale nadie, ellos llaman al 350 nosotros llamamos al 350, ellos desconocen al presidente, nosotros desconocemos a esa mierda que está allá adentro. Negativo, son unos malditos apátridas. No le den salida a esos perros, me sabe a mierda que sean empleados, ahí se van a colear los diputados".

"Si se le da salida a esos empleaduchos que son opositores, aquí va a ser lo que sea Dios mande", insiste uno de ellos.

En el audio se revela que el coronel Lugo, a quien llaman Golfo Noviembre, asegura que "la orden viene de Diamante 1 porque se cumplió el objetivo, está todo muy bien hasta ahora".

Relacionada:

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve