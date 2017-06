Autoridades británicas arrestan a hombre vinculado a atentado perpetrado en Manchester

La Policía británica informó que este martes fue detenido en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, a un hombre en relación a la investigación que se adelanta por el ataque que se presentó el pasado 22 de mayo en Manchester, que acabó con la vida de 22 personas.

