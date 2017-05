Autoridades británicas difunden fotografía de Salman Abedi, señalado de cometer el atentado terrorista en Manchester

La Policía de Manchester reveló este sábado una fotografía de Salman Abedi, señalado de perpetrar el ataque en el estadio Manchester Arena de Reino Unido que dejó 22 muertos y decenas de heridos.

Las autoridades difundieron un comunicado en su cuenta de Twitter en el que reúnen las impresiones del jefe de la policía local, Ian Hopkins: “Estamos buscando una imagen detallada de Abedi, pues la investigación se desarrolla y ahora necesitamos que las personas nos digan si tienen alguna información sobre sus movimientos”.

La publicación también agrega que “Las investigaciones avanzan a buen ritmo”.

