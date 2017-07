Autoridades colombianas recuperaron bicicleta que le habían robado a un ciudadano chino en Cali

La Policía de Colombia recuperó una bicicleta que hace seis días le fue robada a un ciudadano chino que llegó al país en medio del recorrido que hace por el mundo.

Se trata de Yu Yang a quien además de hurtarle la bicicleta, le quitaron otras pertenencias en un parque ubicado en el sur de la ciudad de Cali. Las autoridades encontraron las pertenencias del ciudadano chino en una casa abandonada de la ciudad.

@PoliciaCali recuperó y entregó bicicleta que había sido robada en el sur de Cali al ciudadano chino Yang Yu. pic.twitter.com/NSjH8MdDz8 — RCN La Radio Cali (@RCN980cali) 26 de julio de 2017

Tras el hecho, en redes sociales se difundieron mensajes dando a conocer el caso y pidiendo ayuda a la comunidad para dar con el paradero de la bicicleta con la que ha visitado 20 países de Asia, Europa, África y América Latina en los últimos cuatro años, según reseña la agencia EFE.

“Aún no puedo creer, muchos me dijeron que iba a ser imposible recuperar la bicicleta, pero no me rendí y ahora me siento muy feliz”.

Además, dijo que va a estar en la ciudad dos o tres días y luego se irá para Bogotá, capital colombiana.

Redacción NTN24

