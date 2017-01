Autoridades confirman cinco muertos en ataque a festival de música en Playa del Carmen, México

Cinco personas murieron, entre ellas tres de nacionalidad extranjera, a consecuencia de un ataque armado a una discoteca donde se estaba celebrando un festival de música en la localidad turística de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, informó este lunes una fuente oficial.

Cristina Torres, alcaldesa de Solidaridad, el municipio al que pertenece Playa del Carmen, informó a la prensa del suceso, acaecido en el festival BPM y que, según usuarios de redes sociales, que colgaron imágenes de pánico tras los disparos, se produjo cuando un hombre armado abrió fuego en el establecimiento.

Los asistentes al evento, que terminó en tragedia, compartieron en redes sociales imágenes de los momentos de pánico.

#BPMFestival #BlueParrot I was so close by the fence on the beach, shooting happened inside, not from the beach pic.twitter.com/KSLhNo0NDN