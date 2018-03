Policía de Austin, Texas, confirmó una nueva explosión que dejó dos personas heridas

La Policía de Austin, Texas, informó que una nueva explosión registrada este domingo dejó dos heridos. Aunque las lesiones "no representan un riesgo para sus vidas", las personas fueron trasladadas al hospital.

Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a quienes estén cerca del lugar para que permanezcan en sus hogares hasta que les sea indicado lo contrario.

Una mujer que se encuentra cerca de la escena de los hechos dijo en su cuenta de Twitter que el FBI hace presencia en el lugar.

Law enforcement declining to answer questions, directing media and questioners to the staging area on Southwest Pkway and Boston pic.twitter.com/Va152W0QcN