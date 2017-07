Autoridades investigan “camión sospechoso” en Base Aérea de Hanscom en Massachusetts, EE.UU

Las autoridades investigan en la mañana de este jueves un “camión sospechoso” en la Base Aérea de Hanscom en Massachusetts, EE.UU., que contiene “materiales potencialmente peligrosos”, según reportan medios locales.

La Policía de Massachussetts informó a través de Twitter que el escuadrón antiexplosivos y un helicóptero de la Policía fueron desplegados al área, "camión potencial sospechoso en la puerta. Área cerca de la puerta ha sido evacuado. Se actualizará cuando sea apropiado".

Bomb squad, Air Wing at Hanscom AFB, potentially suspicious truck at gate. Area near gate has been evacuated. Will update when appropriate.