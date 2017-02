Autoridades reportan tiroteo en hospital Ben Taub de Houston, Texas

La policía de Houston y agentes SWAT se encuentran en las instalaciones del hospital Ben Taub de Houston, Texas (EE. UU.) atendiendo una alerta por disparos en el lugar.

“Estamos respondiendo a informes de disparos contra en el Hospital Ben Taub, SWAT y oficiales públicos en camino”, publicó la policía en su cuenta de Twitter.

We are responding to reports of shots fired at Ben Taub Hospital; SWAT and PIO enroute #hounews — Houston Police (@houstonpolice) 21 de febrero de 2017

Asimismo, los agentes reportaron estar a la búsqueda de personas heridas en el ataque. Los pacientes del recinto ya fueron evacuados.

Officers in the process of searching the hospital; no reports of injuries at this time #hounews — Houston Police (@houstonpolice) 21 de febrero de 2017

Por el momento no hay información oficial que precise si hay víctimas fatales o heridos y se desconoce el paradero del tirador.

El jefe de la policía local Art Acevedo escribió en su cuenta de Twitter el informe de la situación con el “tirador activo” y dijo que “todos los pacientes y empleados se encuentran a salvo en este momento”.

At Ben Taub report of active shooter. No victims located. Active search continues. All patients and employees safe at this point. — Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) 21 de febrero de 2017

En desarrollo...